Большие надежды возлагаются Китаем на недавно открывшийся аэропорт Чэнду

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Чэнду стал третьим китайским городом, в котором на этой неделе функционируют два крупных аэропорта, наряду с Пекином и Шанхаем, и власти намерены превратить новый аэропорт в крупный транспортный узел в менее развитых внутренних районах страны.