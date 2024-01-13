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Олимпийский мишка вернется на остановку в Чите

Олимпийский мишка вернется на остановку в Чите

Новая остановка на Агинском тракте в Чите снова будет украшена изображением Олимпийского мишки.Глава Ингодинского района города Михаил Шибаев рассказал, что сейчас прорабатываются варианты того, как будет выглядеть символ.

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