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Глава Минспорта Дегтярев заявил, что уважает решение Винер уйти в отставку

Глава Минспорта Дегтярев заявил, что уважает решение Винер уйти в отставку

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал Ирину Винер уникальным тренером, отметив, что уважает ее решение покинуть пост тренера российской сборной по художественной гимнастике.

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