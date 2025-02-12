Глава Минспорта Дегтярев заявил, что уважает решение Винер уйти в отставку

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал Ирину Винер уникальным тренером, отметив, что уважает ее решение покинуть пост тренера российской сборной по художественной гимнастике.
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