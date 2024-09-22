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Царьград

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Депутат Картаполов: осенью призывники получат и бумажные, и электронные повестки

Депутат Картаполов: осенью призывники получат и бумажные, и электронные повестки

Цифровой реестр воинского учёта пока только тестируется, поэтому оповещать призывников всё ещё будут по старинке.

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