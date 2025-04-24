РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Браво! ❤️Апексимова посети...
  • Сергей Шендо
    плёнку проявляют. фотографии печатают - жертвы егэНа улице Академик...
  • Людмила
    жаль кисюлю !На улице Маршала ...

В Щукине восстановили вазоны 1930-х годов

19 апреля в Москве прошел первый этап общегородского субботника. В этот день во дворе дома №13 корп. 1 на улице Маршала Василевского на свои места вернули и установили вазоны, украшавшие двор уже почти 90 лет.

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