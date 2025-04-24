В Щукине восстановили вазоны 1930-х годов

19 апреля в Москве прошел первый этап общегородского субботника. В этот день во дворе дома №13 корп. 1 на улице Маршала Василевского на свои места вернули и установили вазоны, украшавшие двор уже почти 90 лет.
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