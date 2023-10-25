Кристиан Хорнер: Red Bull не ставит Пересу никаких условий

Getty Images / Red Bull Content PoolНакануне Гран При Мексики глава Red Bull Кристиан Хорнер ещё раз подтвердил, что Серхио Перес останется в команде на сезон-2024, но дальнейшее участие мексиканца в Формуле 1 в составе австрийского коллектива зависит напрямую от результатов гонщика и его позиции в личном зачёте в 2023 году.