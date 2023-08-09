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Диана Дэвис о падениях с поддержек: «Некоторые вещи не меняются, когда впервые надеваешь новые костюмы»

Диана Дэвис о падениях с поддержек: «Некоторые вещи не меняются, когда впервые надеваешь новые костюмы»

В этом сезоне танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступает на международных соревнованиях за сборную Грузии.

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