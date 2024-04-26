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В Петербурге задержали разыскиваемого Интерполом пожилого канадца

В Петербурге задержали разыскиваемого Интерполом пожилого канадца

Издание «Фонтанка» в публикации в своем телеграм-канале сообщает, что в Санкт-Петербурге накануне при содействии представителей Интерпола оперативниками уголовного розыска Главного управления МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области был задержан 73-летний гражданин Канады.

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