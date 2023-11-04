Покупка блендера разозлила мужа и заставила жену переосмыслить их брак

Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Все пары ссорятся по разным причинам: партнер оставил на столе грязную тарелку, не починил полку, потратил слишком много времени на сборы или просто купил что-то, что, по вашему мнению, пустая трата денег.

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