Покупка блендера разозлила мужа и заставила жену переосмыслить их брак

Все пары ссорятся по разным причинам: партнер оставил на столе грязную тарелку, не починил полку, потратил слишком много времени на сборы или просто купил что-то, что, по вашему мнению, пустая трата денег.
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