NASA пересматривает правила защиты Марса от земных бактерий — впервые за 60 лет

Специальная рабочая группа M-FORCE обновит протоколы планетарной защиты для будущих миссий, опираясь на десятилетия накопленных данных NASA создало рабочую группу M-FORCE для пересмотра протоколов планетарной защиты — правил, не дающих земным организмам попасть на Марс.
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