В облцентре подросток пытался стать «закладчиком»

«Легкий заработок» грозит юному смолянину реальным сроком - до 20 лет Несовершеннолетний житель Смоленска подозревается в покушении на сбыт наркотических средств, в крупном размере, с использованием интернета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии