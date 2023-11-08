К организаторам рок-фестиваля "Ветер Сибири" подали семь исков

Иски касаются обеспечения связью и рекламы.В Арбитражный суд Новосибирской области подано 7 исков к организаторам музыкального фестиваля "Ветер Сибири", который прошёл на аэродроме Мочище в августе 2023 года.
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