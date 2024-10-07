В Норильске арестовали сбившего 14-летнюю девочку боксёра из Чечни

Смертельная авария произошла 3 октября. 25-летний водитель ранее был лишён прав.25-летнего боксёра из Чечни, который насмерть сбил 14-летнюю девочку на улице Маслова в Норильске 3 октября, арестовали на два месяца.
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