Экс-глава МИД Украины заявил, что Киев подставил Трампа: «Он не простит»

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил, что попытки импичмента Дональда Трампа были связаны с Украиной, и предостерег, что избранный президент США не забудет о том, как Киев его подставил.