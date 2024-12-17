Экс-глава МИД Украины заявил, что Киев подставил Трампа: «Он не простит»

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил, что попытки импичмента Дональда Трампа были связаны с Украиной, и предостерег, что избранный президент США не забудет о том, как Киев его подставил.
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