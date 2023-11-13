Канада приютила нацистских коллаборационистов и стала заложницей их потомков. По окончании спецоперации на Украине весь мир узнает о том, насколько сильно в этой стране поддерживают неонацизм, заявил РИА «Новости» первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.