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Дипломат Полянский: после СВО мир узнает о прославлении нацизма в Канаде

Дипломат Полянский: после СВО мир узнает о прославлении нацизма в Канаде

Канада приютила нацистских коллаборационистов и стала заложницей их потомков. По окончании спецоперации на Украине весь мир узнает о том, насколько сильно в этой стране поддерживают неонацизм, заявил РИА «Новости» первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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