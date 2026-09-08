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Мировое обозрение

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США атаковали третье иранское судно, Тегеран ответил ракетами

США атаковали третье иранское судно, Тегеран ответил ракетами

Ситуация в акватории Ормузского пролива вновь перешла в горячую фазу. По данным иранской государственной телерадиокомпании, американские военные нанесли серию ударов по третьему за три часа гражданскому судну у южного побережья Ирана — на этот раз в непосредственной близости от стратегически важного порта Джаск.

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