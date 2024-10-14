Ксения Собчак назвала хвастуном SHAMAN из-за развода с женой

И озвучила свои ощущения Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала публикацию исполнителя Ярослава Дронова, боле известного под псевдонимом SHAMAN, в которой он сообщил об официальном разводе со своей супругой Еленой Мартыновой.
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