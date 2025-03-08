Российский военкор заявил о завале из тел погибших солдат ВСУ в Курской области

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал кадры с освобожденной от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории Курской области, на которых запечатлен завал из тел погибших украинских военных.
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