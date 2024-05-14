Небензя рассказал о рекордных масштабах уклонения от призыва на Украине

Уклонение украинских мужчин от призыва в армию достигло исключительно рекордных уровней. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украин, пишет ТАСС.
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