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Небензя рассказал о рекордных масштабах уклонения от призыва на Украине

Небензя рассказал о рекордных масштабах уклонения от призыва на Украине

Уклонение украинских мужчин от призыва в армию достигло исключительно рекордных уровней. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украин, пишет ТАСС.

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