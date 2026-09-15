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Царьград

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Оползень на границе Непала и КНР унес более 1 396 жизней

Оползень на границе Непала и КНР унес более 1 396 жизней

На границе Непала и КНР оползень увеличил число жертв до 1 396. Более 5,1 тыс. человек пропали без вести.

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