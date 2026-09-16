В Липецке эвакуировали 1650 человек из-за задымления в школе № 59

Из здания эвакуировали 1650 человек, на пожар выезжали восемь подразделений МЧС.Днём накануне, 15 сентября, в липецкой школе № 59 «Перспектива» на улице Кувшинова, дом 5 произошло задымление.
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