Шоколад под угрозой исчезновения: производители ищут искусственную замену какао и сахару из-за растущих цен, — FT В 2024 году какао подорожало до рекордных $12,000 за тонну — это почти втрое больше, чем в начале 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии