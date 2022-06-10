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В суд передано уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, созданного гражданами Украины

В суд передано уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, созданного гражданами Украины

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Тимура Макарова, Максима Пызина, Дениса Усенко, Сергея Дунаева, Эдуарда Тавгорашвили, Эрвина Исмаилова, Оксаны Капкаевой, Андрея Кормича, Максима Мищенко, Евгения Мороза и Вадима Долгова.

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