В суд передано уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, созданного гражданами Украины

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Тимура Макарова, Максима Пызина, Дениса Усенко, Сергея Дунаева, Эдуарда Тавгорашвили, Эрвина Исмаилова, Оксаны Капкаевой, Андрея Кормича, Максима Мищенко, Евгения Мороза и Вадима Долгова.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- СК России публикует документальный фильм о расследовании уголовного дела о разработке и производстве биологического оружия массового поражения на Украине
- В Московской области арестован обвиняемый в убийствах двух женщин, совершенных в 2005 и 2006 годах
- В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлен обвиняемый в присвоении денежных средств
Свежие комментарии