В Екатеринбурге 25-летний мужчина убил 2-летнюю дочь сожительницы

Собранные следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины, 1998 г.
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