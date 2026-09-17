Лавров констатировал отсутствие материальных сдвигов в российско-американских отношениях

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил об отсутствии какого-либо материального эффекта от контактов с Вашингтоном, отметив, что восстановление отношений между странами пока не предвидится.
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