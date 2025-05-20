Повышенные уровни натрия в пределах нормы связаны с риском сердечно-сосудистых заболеваний

Исследование, проведённое в Университете Бар-Илан (Bar-Ilan University), показало, что у людей с уровнями натрия в крови на верхней границе «нормального» диапазона значительно выше вероятность развития гипертонии и сердечной недостаточности — двух наиболее распространённых хронических заболеваний, связанных с возрастом.