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Повышенные уровни натрия в пределах нормы связаны с риском сердечно-сосудистых заболеваний

Исследование, проведённое в Университете Бар-Илан (Bar-Ilan University), показало, что у людей с уровнями натрия в крови на верхней границе «нормального» диапазона значительно выше вероятность развития гипертонии и сердечной недостаточности — двух наиболее распространённых хронических заболеваний, связанных с возрастом.

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