«Вполне законно»: Немецкий эксперт предложил сбивать российские ракеты над Украиной зенитными комплексами НАТО «Вполне законно»: Немецкий эксперт предложил сбивать российские ракеты над Украиной зенитными комплексами НАТОУничтожение российских ракет и беспилотников над Украиной зенитными комплексами, расположенными на территории стран НАТО, вполне законно и может применяться на практике.
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Вполне законно членом усраины сбивать кынджалы . Попробуйие если сможете.
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16 час.
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