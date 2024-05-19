«Вполне законно»: Немецкий эксперт предложил сбивать российские ракеты над Украиной зенитными комплексами НАТО «Вполне законно»: Немецкий эксперт предложил сбивать российские ракеты над Украиной зенитными комплексами НАТОУничтожение российских ракет и беспилотников над Украиной зенитными комплексами, расположенными на территории стран НАТО, вполне законно и может применяться на практике.