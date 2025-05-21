Тренер "СКА-1946" подверг критике фанатов "Спартака" за оскорбительные кричалки

Главный тренер клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Ска-1946" Герман Титов раскритиковал фанатов московского "Спартака" за оскорбительные кричалки в адрес наставника СКА Романа Ротенберга, передает группа МХК "Спартак" в "ВК".
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