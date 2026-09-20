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Сәясәт белгече Татарстандагы сайлауларның үзенчәлекләрен атады

«Петербург сәясәте» фонды президенты, сәясәт белгече Михаил Виноградов матбугат конференциясендә Дәүләт Думасына сайлаулар уздыру үзенчәлекләрен атады.

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