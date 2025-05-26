В Бурятии бушуют масштабные лесные пожары

В Бурятии действуют 34 лесных пожара на площади почти 19,5 тысяч гектаров. Причиной возникновения девяти действующих возгораний стала сухая гроза, два очага произошли из-за горения торфа, один пожар - из-за обрыва ЛЭП.
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