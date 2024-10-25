Трансляция второй тренировки Гран При Мексики Формулы 1

Трансляция второй тренировки Гран При Мексики Формулы 1Sauber GroupAUTOSPORT.com.ru, «Вершина автоспорта» и Stanizlavsky приглашают на трансляцию второй части пятничных свободных заездов Гран При Мексики, 20-го этапа Формулы 1 2024 года.