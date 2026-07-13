Медовая, Грозовая, Оленья Луна. Когда будет полнолуние в июле

Полнолуние в июле-2026 наступит в конце месяца. Полная Луна взойдет на небосклоне 29 июля 2026 года. Во сколько наступит июльское полнолуние 2026 Луна станет полной и достигнет максимальной освещенности в 17:36 по московскому времени.
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