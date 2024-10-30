Голикова анонсировала разовую выплату пенсионерам: 15 000 рублей с 1 ноября Юлия ЧелкановаС 1 ноября 2024 года все пенсионеры, достигшие определённого возраста, смогут получать единовременные выплаты, которые призваны поддержать их финансовое положение в сложные времена.