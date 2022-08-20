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Занять железный дрон: как беспилотники помогут в спасении людей

Занять железный дрон: как беспилотники помогут в спасении людей

Частные беспилотники с сентября можно будет применять в поисково-спасательных работах. Работа добровольная, но ущерб обещают возмещать, — Минтранс выпустил проект правил субсидирования владельцев БПЛА, которые понесли затраты на поисковые работы.

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