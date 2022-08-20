Занять железный дрон: как беспилотники помогут в спасении людей

Частные беспилотники с сентября можно будет применять в поисково-спасательных работах. Работа добровольная, но ущерб обещают возмещать, — Минтранс выпустил проект правил субсидирования владельцев БПЛА, которые понесли затраты на поисковые работы.
Частные беспилотники с сентября можно будет применять в поисково-спасательных работах. Работа добровольная, но ущерб обещают возмещать, — Минтранс выпустил проект правил субсидирования владельцев БПЛА, которые понесли затраты на поисковые работы.
Свежие комментарии