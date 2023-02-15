Военное обозрение

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Американский обозреватель призвал Вашингтон рассмотреть точку зрения Москвы по конфликту на Украине

Американский обозреватель призвал Вашингтон рассмотреть точку зрения Москвы по конфликту на Украине

В американской прессе появляются материалы, которые так или иначе идут вразрез с устоявшимся принципом о том, что никакого учёта интересов России быть не может.

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