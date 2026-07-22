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Контрафронт

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Афганистан: По меньшей мере 40 человек погибли, более 80 получили ранения и 100 человек пропали без...

Афганистан: По меньшей мере 40 человек погибли, более 80 получили ранения и 100 человек пропали без вести в Паруне и его окрестностях, провинция Нуристан, в результате сильного наводнения, вызванного проливными дождями.

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