Число погибших от землетрясения в Мьянме превысило 1700

Пострадавшими числятся 3,4 тыс. человек. На данный момент неизвестна судьба 300 человек.фото: National Unity Government of Myanmar Жертвами землетрясения в Мьянме стали более 1700 человек, более трех тысяч пострадали.
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