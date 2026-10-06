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Царьград

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Катасонов: В бюджете России "дыра". Но деньги идут в теневую кубышку

Катасонов: В бюджете России "дыра". Но деньги идут в теневую кубышку

Минфин с 7 октября по 6 ноября планирует покупать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 279,42 млрд руб.

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