❗️ В Симферополе подтопило подземный переход на Куйбышевском кольце На месте работают сотрудники учреждения «Город», сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
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❗️ В Симферополе подтопило подземный переход на Куйбышевском кольце На месте работают сотрудники учреждения «Город», сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.