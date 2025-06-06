Сафонов грубо ошибся: Россия упустила победу над звездами Европы

Сборная России сыграла вничью с Нигерией из-за ошибки вратаря Сафонова Сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1) в рамках товарищеского матча, который прошел в московских «Лужниках» при 45 638 зрителях на трибунах.
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