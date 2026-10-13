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Ремонт сквера обернулся уголовным делом: в Оренбурге подрядчик обвиняется в хищении 2,3 млн рублей

Ремонт сквера обернулся уголовным делом: в Оренбурге подрядчик обвиняется в хищении 2,3 млн рублей

В Оренбурге завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных денег при благоустройстве городской территории.

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