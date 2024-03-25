На мировой политической сцене появился ещё один «нелох»

С главным восточноевропейским «нелохом» наша маленькая планета определилась уже давно. А пару недель назад на мировой политической сцене подало свой противный голосок такое же чудо, только уже западноевропейское Источник изображения: sun1-28.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии