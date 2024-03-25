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Заноза

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На мировой политической сцене появился ещё один «нелох»

На мировой политической сцене появился ещё один «нелох»

С главным восточноевропейским «нелохом» наша маленькая планета определилась уже давно. А пару недель назад на мировой политической сцене подало свой противный голосок такое же чудо, только уже западноевропейское Источник изображения: sun1-28.

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10 час.
Ингерман Ланская
у нас тоже был такой мочный мужик - Глыба. как его подельники называли
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