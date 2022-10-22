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У Сергачева 3 передачи и «минус 5» в 5 играх за «Тампу» на старте сезона

У Михаила Сергачева 3 передачи и «минус 5» в 5 играх за «Тампу» на старте сезона.  Российский защитник принял участие в матче с «Флоридой» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

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