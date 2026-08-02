🏔 Ночью под Алуштой спасли туриста, застрявшего на скалах В горах мужчина оказался на непроходимом скальном участке.
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🏔 Ночью под Алуштой спасли туриста, застрявшего на скалах В горах мужчина оказался на непроходимом скальном участке.