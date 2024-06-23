ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ.

Зачастую при обращении родителей к психологу по поводу трудностей в поведении и социализации детей специалисты дают однозначный ответ - нельзя научиться доверять окружающим, а значит, жить в гармонии с миром и окружающими людьми, если ты не любишь и не принимаешь себя.
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