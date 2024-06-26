Кузбассовец с топором в руках угрожал полицейским, а потом напал на них

Как сообщили в СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 26 июня, житель Киселевска подозревается в совершении преступлений по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».