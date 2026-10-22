www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth/dpa Европейские правительства обсуждают возможность назначения единого представителя, который сможет напрямую вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
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О ЧЕМ там можно договариваться, с той Европой? Уже договаривались... В Минске... ИМ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ... ЛЖИВЫЕ, ПОДЛЫЕ, НАГЛЫЕ, ЖЕСТОКИЕ И КОВАРНЫЕ!!