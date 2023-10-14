В МИД сочли заблуждением веру США в способность давить на Россию без ущерба

Американские власти заблуждаются, когда думают, что могут давить на Россию без ущерба для себя. Об этом заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов, передает РИА Новости.
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