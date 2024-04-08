Без руля и педалей: Tesla представит свое «роботакси» в августе 2024 года

Один из концептов «роботакси» / © electrek Согласно планам компании, после Cybertruck Tesla выпустит два новых электромобиля: меньший по размеру и бюджетный электромобиль, обычно называемый «Tesla Model 2», стоимостью 25 000 долларов (или чуть более 2,3 миллиона рублей по текущему курсу); и новое «специализированное роботакси», электромобиль, с нуля разработанный для автономного вождения без каких-либо педалей или рулевого колеса.