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Невельский район: режим ЧС из-за выброса иностранного судна на мель

Невельский район: режим ЧС из-за выброса иностранного судна на мель

В Nевельском районе Сахалинской области введён режим ЧС после того, как иностранное грузовое судно выбросило на мель к югу от порта Невельск.

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